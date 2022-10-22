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Тысячи домов и сотни школ: Небензя озвучил в ООН ущерб от обстрелов ВСУ с применением американских РСЗО

Анна Касаткина
03:52 22.10.2022
Запад создает киевскому режиму образ «невинной жертвы российской агрессии», нуждающейся в постоянной военной помощи, отметил постпред РФ.
Тысячи домов и сотни школ: Небензя озвучил в ООН ущерб от обстрелов ВСУ с применением американских РСЗО
© Фото: defense.gov
Архивное фото: РСЗО M142 HIMARS на учениях морских пехотинцев Калифорнии.
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Американские РСЗО HIMARS и другое западное вооружение активно применяется украинскими военными для обстрела гражданской инфраструктуры Донбасса и освобожденных территорий. Об этом на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) заявил российский постпред Василий Небензя.

Он отметил, что Запад создает киевскому режиму образ «невинной жертвы российской агрессии», нуждающейся в постоянной военной помощи и напомнил об анонсированных на прошлой неделе поставках вооружений со стороны ряда стран. Среди прочего, США пообещали передать Украине РСЗО M142 HIMARS, высокоточные управляемые ракеты M31 GMLRS, а также авиационные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM.

Между тем данное вооружение используется Киевом для обстрела мирных построек, отметил Небензя.

«Только на подконтрольной республикам (Донецкой и Луганской народным республикам. — Прим.ред.) территории с февраля по октябрь от украинских обстрелов с применением тяжелых вооружений повреждения получили более десяти тысяч домостроений и более двух тысяч объектов гражданской инфраструктуры, включая 424 образовательных и 109 медицинских учреждения», — сказал Небензя, уточнив, что ВСУ активно использовали РСЗО HIMARS.

От обстрелов из французских вооружений с июня в Донецке погибли не менее пяти человек, еще десять получили ранения, разрушено 64 здания, добавил он.

Небензя подчеркнул, что украинские военные также наносят удары вглубь российской территории, целясь по мирному населению и гражданской инфраструктуре

 «Десятого октября ВСУ запустили по Белгородской области более 100 ракет, включая печально известные "Точки-У" с кассетной боевой частью. Погибла женщина, четыре домостроения были повреждены», — рассказал Небензя.

Ранее СМИ озвучили планы конгрессменов выделить Украине военную помощь в размере 50 миллиардов долларов до января 2023 года. По информации источников NBC, этот транш призван гарантировать, что Украина сможет «продержаться весь год».

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