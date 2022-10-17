Эксперт рассказал, почему попытки сбивать «Герани» делают только хуже городам Украины
Военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Звезде», к чему приводят попытки украинской стороны сбивать высокоточные беспилотники-камикадзе «Герань», которые работают по украинской энергетической инфраструктуре.
«Геращенко призывает стрелять из всех окон, из всего оружия, в том числе из охотничьего. Но он не отдает отчет в последствиях от таких сбитий. Последствия уже наступили, что эти "Герани", у которых на борту взрывчатка, падают на гражданские объекты и повреждают их», - заметил Леонков.
По словам эксперта, построенная по уму противовоздушная оборона должна стараться сбивать цели на подходе, за пределами города. Причем последствия от такого подхода были у украинцев и раньше.
Например, ранее ВСУ ставили зенитные ракетные комплексы в Киеве, и их ракеты попадали в гражданскую застройку. Например, в так называемый «мост Кличко». На Украине вначале думали, что его специально хотели поразить ВС РФ, но на самом деле пешеходный мост в Киеве - не та цель, на которую стоит расходовать даже беспилотники.
«Есть очень много нюансов, которые украинская сторона не учитывает, и эти действия скорее напоминают панику, чем продуманные действия. Эти панические заявления "Сбивайте все, что летит". Ну сбивают. И в результате страдают граждане», - подчеркнул Алексей Леонков.
Он привел в пример подтягивание украинской стороной переносных зенитных ракетных комплексов в Киев.
По словам Леонкова, если ракета ПЗРК собьет объект рядом с высоткой, от детонации в лучшем случае в ней вылетят окна, при этом люди получат ранения. А если ракета или сбитый дрон попадут в саму высотку, станет еще хуже.