Вучич: разместившие в Румынии своих десантников США приблизились к идеальному шторму

© Фото: Capt. Robyn Haake, Planetpix, GlobalLookPress

Размещение в Румынии бойцов 101-й воздушно-десантной дивизии США приближает резкое обострение ситуации на Украине, которое можно назвать идеальным штормом. С таким предостережением выступил президент Сербии Александр Вучич.

«Мы приближаемся к тому, что я назвал идеальным штормом на прошлом заседании. <…> Достаточно посмотреть, с какими силами сейчас Россия входит на Украину. Когда вы видите, что американцы прислали свое абсолютно самое лучшее подразделение <…> привезли его в Румынию, в нескольких километрах от границы с Украиной, тогда вам становится ясно, что нас ждет...», - приводит слова политика агентство Tanjug.

О размещении в Румынии американских десантников стало известно накануне. По официальной версии Пентагона, «Кричащие орлы» прибыли на границу Украины для участия в учениях. Межу тем, командир подразделения заявил о готовности войти на территорию Украины. По данным СМИ, дивизия насчитывает 4,7 военнослужащих.

Официальный Вашингтон, генсек НАТО и ряд европейских лидеров неоднократно заверяли о недопустимости прямого столкновения с ВС РФ на Украине. О противостоянии с Москвой не может быть и речи, сказал накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц. В свою очередь, в Кремле отметили, НАТО уже давно влез в конфликт, что чревато рисками эскалации ситуации.