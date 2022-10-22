CBS: США разместили в Европе дивизию, готовую зайти на Украину

Американские военные «внимательно наблюдают» за происходящим на Украине и проводят учения, которые «в точности повторяют» проходящие там боевые действия, передает телеканал.

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Соединенные Штаты разместили в Европе 101-ю дивизию Воздушно-десантных войск («Кричащие орлы»), ее командование заявляет о готовности к боевым действиям на территории Украины. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Как отмечается, 101-я дивизия размещена в Европе впервые почти за 80 лет на фоне обострения отношений России и НАТО. Для усиления восточного фланга альянса в Румынии развернуты порядка 4700 военнослужащих.

«Командование "Кричащих орлов" неоднократно заявляло CBS News, что они "готовы к сражению уже сегодня ночью" и, хотя они прибыли защищать территорию НАТО, если возникнет эскалация конфликта или будет совершена любая атака на НАТО, они полностью готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины», — передает телеканал.

По информации CBS, американские военные «внимательно наблюдают» за происходящим на Украине и проводят учения, которые «в точности повторяют» проходящие там боевые действия.

В Вашингтоне неоднократно заявляли, что США не ищут конфликта с Россией, и не собираются отправлять свои войска на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также уверяет, что альянс не является стороной конфликта.