Шольц назвал неприемлемым конфликт между Россией и НАТО из-за Украины

Ранее в Кремле заявили, что НАТО фактически влез в конфликт на Украине, однако это никак не влияет на цели российской спецоперации.

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О том, что конфликт на Украине может перерасти в прямое столкновение Вооруженных Сил РФ и подразделений НАТО не может быть и речи. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Политик призвал помнить об этой опасности и не упускать из виду риски.

«В такой опасной ситуации о любом неосторожном шаге не может быть и речи. Нельзя, чтобы это привело к прямому конфликту между Россией и НАТО», - приводит РИА Новости заявление Шольца.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Альянс фактически влез в конфликт на Украине, однако это никак не влияет на цели России. При этом представитель Кремля отметил, что из-за вмешательства НАТО стало «существенно тяжелее». О том, что российской спецоперации на Украине противостоит Североатлантический альянс, «фактически армия НАТО», до этого признали и в Киеве.