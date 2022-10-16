Песков: НАТО влез в украинский конфликт, но на цели РФ это не влияет

© Фото: Геннадий Дубовой, РИА Новости

Североатлантический альянс фактически влез в конфликт на Украине, однако это никоим образом не влияет на цели России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«НАТО де-факто уже влезла в украинский конфликт. Но это никоим образом не влияет на наши все цели и полагания, то есть операция продолжается, и она будет доведена до конца», - заявил Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

При этом представитель Кремля отметил, что из-за вмешательства НАТО стало «существенно тяжелее».

«Это требует, наверное, нашей такой внутренней экономической и иной мобилизации. Одно дело это киевский режим, а другое дело это потенциал НАТО. Это дополнительная нагрузка. Но наш потенциал позволяет продолжать в этих условиях операцию», - заявил Песков.

Ранее официальный Киев признал, что российской спецоперации на Украине противостоит Североатлантический альянс, «фактически армия НАТО». Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина подтвердила, что Украина откажется от мира, пока Россия все еще представляет какую-либо военную угрозу.