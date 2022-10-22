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В Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу

Виктория Ивашечкина
07:59 22.10.2022
ВС РФ начали наносить массированные ракетные удары по объектам критической энергетической инфраструктуры Украины с 10 октября.
В Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу
© Фото: IMAGO, Dmytro Nikolaienko, GlobalLookPress
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В Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины звучит воздушная тревога.

«Воздушная тревога распространяется по Украине», - говорится в сообщении в Telegram-канале украинского издания «Зеркало недели».

Тревогу в Черниговской области также подтвердил глава местной военной администрации Вячеслав Чаус в своих соцсетях.

Накануне воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Сообщалось о тревоге в Киеве и области, а также в Ивано-Франковской, Черкасской, Ровненской, Черниговской и Полтавской областях. 

Напомним, ВС РФ начали наносить массированные ракетные удары по объектам критической энергетической инфраструктуры Украины 10 октября. За два дня до этого СБУ организовало и осуществило теракт на Крымском мосту, где был подорван грузовик. ЧП привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста и человеческим жертвам. 

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что разрушено 30% украинских электростанций. В стране проводятся веерные отключения электроэнергии.

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