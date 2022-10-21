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На территории всей Украины объявлена воздушная тревога

Ян Брацкий
15:48 21.10.2022
Вооруженные силы РФ наносят массированные ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины с 10 октября.
На территории всей Украины объявлена воздушная тревога
© Фото: Yevhen Kotenko, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Об этом сообщают как местные издания, так и администрации регионов.

«Тревога по всей Украине», - говорится в Telegram-каналах многих украинских СМИ.

В частности, сообщается о тревоге в Киеве и области, а также в Ивано-Франковской, Черкасской, Ровненской, Черниговской и Полтавской областях Украины.

Вооруженные силы РФ начали наносить массированные ракетные удары по объектам критической энергетической инфраструктуры Украины 10 октября. За два дня до этого СБУ организовало и осуществило теракт на Крымском мосту, где был подорван грузовик. ЧП привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста и человеческим жертвам.

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что после ракетных атак ВС РФ разрушено 30% украинских электростанций. В стране проводятся веерные отключения электроэнергии.

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