Проверка экипировки и стрельба из СВД: как прошел визит Путина на полигон к мобилизованным

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ

Подготовка мобилизованных находится под пристальным внимание российского президента и министра обороны. В четверг Владимир Путин и Сергей Шойгу лично посетили полигон под Рязанью, где перед отправкой в зону проведения специальной операции проходят подготовку военнослужащие.

В ходе визита они побывали в многофункциональном стрелковом комплексе, в котором совершенствуют навыки в стрельбе из разных видов оружия, в том числе, и снайперы. Там российский лидер решил сам попробовать произвести несколько выстрелов из знаменитой СВД.

Также Владимир Путин лично поговорил с теми, кого призвали из запаса. Кроме того, он осмотрел экипировку бойцов и комплект полной боевой нагрузки «Ратник».

«Налокотники, как вы видите, наколенники. Шлем, бронежилет. Также идет тактический разгрузочный жилет. Тепло, хорошо и уютно. Переживать не за что», - говорят мобилизованные.

На полигоне созданы все условия для отработки навыков обороны и ведения боя. Самые разные аспекты подготовки - тактическая, медицинская и огневая. Там же оттачивается и боевое слаживание в составе подразделений.

Все происходит под пристальным вниманием профессиональных инструкторов, имеющих боевой опыт. Занятия идут и днем и ночью.

«Все вспоминается быстро, поэтому готовы выполнять любые задачи», - признается ранее служивший доброволец.

Также личный состав проходит обкатку бронетехникой. Параллельно идет обучение борьбе с бронированными машинами противника. Отдельное внимание уделяется медицине. Бойцов учат оказанию помощи себе и товарищам.

«Чем больше они будут заниматься здесь, тем меньше времени на какую-то подготовку будет потрачено там. Тяжело в учении – легко в бою», - говорят инструкторы.

Курс идет с повышенной интенсивностью. За время подготовки каждый мобилизованный отстреливает не менее 600 боевых патронов.

Напомним, 21 сентября президент Владимир Путин во время обращения к нации объявил о проведении частичной мобилизации в России. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку.