Путин опробовал в деле винтовку СВД на полигоне в Рязанской области

Путин прибыл на военный полигон в Рязанской области вместе с министром обороны России, чтобы проверить ход подготовки мобилизованных граждан к ведению боевых действий в специальной военной операции на Украине.

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Президент России Владимир Путин опробовал в деле снайперскую винтовку СВД на полигоне в Рязанской области.

Путин прибыл на полигон вместе с министром обороны России, чтобы проверить ход подготовки мобилизованных граждан к ведению боевых действий в специальной военной операции на Украине.

Вел огонь из винтовки российский президент в ходе посещения многофункционального стрелкового комплекса. Там же проходят занятия по огневой подготовке для мобилизованных. Ими руководят инструкторы, имеющие боевой опыт.

Еще президент и министр увидели, как мобилизованные проходят десантно-штурмовые полосы в составе взвода и тренируются бороться с бронетехникой врага.

Ранее публиковались кадры подготовки мобилизованных граждан к грядущим боям на полигоне под Костромой.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов