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Путин и Шойгу посетили мобилизованных на полигоне в Рязанской области

18:05 20.10.2022
Глава государства проинспектировал занятия с мобилизованными по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке.
Путин и Шойгу посетили мобилизованных на полигоне в Рязанской области
© Фото: ТРК "Звезда"
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Президент РФ Владимир Путин вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу прибыли на полигон в Рязанской области, где проходят подготовку военнослужащие, мобилизованные для участия в специальной военной операции на Украине.

Глава государства посетил стрелковый комплекс, где резервисты отрабатывают способы стрельбы в составе подразделений. Занятия с ними проходят под руководством опытных командиров и инструкторов.

Также Путин проинспектировал занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке. Глава российского военного ведомства доложил президенту о прохождении мобилизованными курса боевой подготовки по военно-учетным специальностям, а также боевого слаживания в составе подразделений.

Ранее Министерство обороны России показало видео с полигона в Сибири, где военнослужащие, мобилизованные для участия в спецоперации на Украине, осваивают 120-мм минометы 2Б11. Занятия с резервистами проводятся под чутким руководством инструкторов с боевым опытом.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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