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Умная ловушка: как проходит испытания система поиска угонщиков «Паутина»

Олег Лавров
19:17 21.10.2022
Система аккумулирует в себе данные со всех камер наблюдения, анализирует поступающую информацию и выдает готовые данные на диспетчерский пункт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Угонщики должны угодить в «Паутину». Система с таким названием, рассчитанная на быстрый розыск похищенных машин, прошла тестирование и уже заработала в российских регионах. «Паутину» используют и для обнаружения заядлых нарушителей правил дорожного движения. Эта программа в режиме реального времени сканирует поток автомобилей и везде, где есть камеры - найдет нарушителя. Инспектору достаточно забить госномер.

У диспетчера перед глазами любое транспортное средство. Причем не только в пределах своего региона. В Екатеринбурге «Паутина» зафиксировала по камере транспортное средство, владелец которого был лишен водительского удостоверения. Взмах жезлом и действительно - ездок без прав. «Паутина» использует любые камеры со всеми установленными на них программами и неважно, кому они принадлежат: ГИБДД или Центру организации дорожного движения. Даже инспекторы, следящие за парковкой, передают данные в базу.

«Можно отследить маршрут, посмотреть места, где находится данный автомобиль», - рассказал инспектор Софап Сергей Любушкин.

Предположим, инспекторам нужно найти угнанный месяц назад в Саранске автомобиль. «Паутина» покажет все точки его следования и даты, когда тот попадал в объективе камер.

«Эффективнее стали влиять на безопасность дорожного движения и лишний раз не останавливать граждан с целью проверочных мероприятий», - признался начальник ЦАФАП ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Дмитрий Кузнецов.

Угонщики, осознавая риски, тоже идут в ногу со временем. Угнанный автомобиль не стоит где-то в глухом дворе.

«Они будут менять номера, использовать отстойники для автомобилей, загонять их в контейнера и отправлять в Казахстан, чтобы потом продать нам обратно», - объяснил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Начали применять «Паутину» и для выявления машин с поддельным техосмотром. Сотрудник в единой автоматизированной системе видит дату выдачи диагностической карты и место, в котором транспортное средство проходило проверку. Камеры определят, был ли этот автомобиль в районе пункта техосмотра в те дни или нет. Хотя ТО для частного автотранспорта доброволен, при его использовании в коммерческой сфере или внесении изменений в конструкцию машины: он требуется. С марта прошлого года по август текущего в России аннулировали почти 27 тысяч серых диагностических карт, а за 10 месяцев этого - 25 тысяч. Это официальные данные Союза операторов технического осмотра.

Другой вариант использования «Паутины» - выявление автомобилей с номерами из будущего. Они еще не вышли в обращение, но часто мошенники получают доступ к информации ГИБДД и штампуют их. Можно даже столкнуться и с настоящим сбоем в матрице - засечь два и более автомобилей с одинаковыми номерами в разных частях страны. Преступники делают это по ряду причин. Одна из них - водитель машины-двойника получает штраф, он придет владельцу истинного госномера.

«Конечно, выявить гораздо проще, где оригинал, а где дублер по характеру перемещения, потому что сотрудник может войти в систему и посмотреть, как перемещается автомобили по разным субъектам РФ», - объяснила автоэксперт Катерина Соловьева.

Учитывая, что теперь данные о всех транспортных средствах в одном сервисе, то специалисты по кибербезопасности не исключают, что «Паутиной» могут воспользоваться злоумышленники. И виной тому не оборотни в погонах, которые сливают информацию.

«Невозможно создать систему, которая 100% не взламываемая, поэтому создание такой системы, которую невозможно было бы взломать - это не сегодняшний день», - констатировал специалист по кибербезопасности Владимир Ульянов.

«Паутина» уже прошла тестовый режим работы - автоэксперты считают, что к системе подключено около трети всех камер фото и видео фиксации. В ближайшее время ее запустят по всей России.

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