«Паутину» для розыска угнанных автомобилей внедрили в 60 регионах РФ

На данный момент вместе с властями регионов правоохранители подготавливают оборудование, все комплексы подключаются к новой системе.

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Систему «Паутина», которую разработали для поиска угнанных автомобилей, а также ТС тех водителей, которые уехали с места дорожно-транспортного происшествия, внедриди в шестидесяти регионах страны. Об этом рассказали в Министерстве внутренних дел России.

«Специальное программное обеспечение (СПО) "Паутина" на сегодняшний день внедрено в 60 субъектах РФ», - передает ТАСС.

На данный момент вместе с властями регионов правоохранители подготавливают оборудование, все комплексы подключаются к новой системе.

«В единой базе аккумулируются данные о перемещениях по стране абсолютно всех транспортных средств. Информация обрабатывается и хранится согласно регламентам. Эта работа продолжится до конца текущего года», - приводится агентство выдержку из материала ведомства.

О том, что угонщиков в России буду ловить при помощи «Паутины», стало известно еще год назад. Систему разработали в Министерстве внутренних дел. Тогда отмечалось, что эта разработка даст возможность не только найти угнанное транспортное средство, но и пресечь правонарушение, выявить автомобиль участника аварии, который покинул место ДТП.