Полицейские в России будут ловить угонщиков при помощи «Паутины»

В России заработает система «Паутина», при помощи которой полицейские будут разыскивать угнанный автотранспорт. Соответствующий сервис разработан МВД РФ и до конца года будет внедрен в подразделения по всей России.

«Внедрение специального программного обеспечения "Паутина" на территории РФ планируется до конца текущего года», - сказали в МВД, отвечая на запрос ТАСС.

Сервис поможет не только найти угнанный автомобиль, но и пресечь преступление или административное правонарушение, выявить транспортное средство участника ДТП, который скрылся с места ЧП и многое другое, пояснили в ведомстве.