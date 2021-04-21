МВД запустило систему для розыска автомобилей и обжалования штрафов

На территории Центрального федерального округа заработала специальная IT-система «Паутина». Она позволяет сотрудникам полиции отслеживать угнанные или покинувшие место ДТП автомобили. Кроме того, как пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу МВД, с помощью «Паутины» водители смогут обжаловать штрафы.

Ранее данное программное обеспечение использовали только в Москве и Московской области. В настоящее время, к примеру, полицейские из Воронежской области могут отследить скрывшийся с места ДТП автомобиль до границ Тверской области. Ранее сотрудникам полиции была доступна только одна фотография (в момент аварии). Теперь, благодаря «Паутине», правоохранители обладают снимками всех проездов машины.

Ожидается, что уже к концу года к системе подключат большинство регионов России.