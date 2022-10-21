Эффект неожиданности: как Герой РФ майор Орлов застал врасплох закрепившихся украинских боевиков

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Сегодня министр обороны Сергей Шойгу наградил медалями «Золотая Звезда» Героев России, отличившихся в ходе специальной военной операции. Среди них был майор Артур Орлов.

«Штурмовая группа под командованием майора Артура Орлова выполняла боевую задачу по выявлению, блокированию и уничтожению подразделений националистических батальонов. В ходе наступления штурмовой отряд столкнулся с упорным сопротивлением противника, занявшего оборону в хорошо укрепленном опорном пункте. В результате грамотных действий офицера был совершен обходной маневр, позволивший застать врага врасплох и с ходу прорвать его оборону», - говорится в сообщении от Минобороны России.

Группа Орлова подавила противника и продолжила наступление. Бойцы преодолели реку Беленькая, несмотря на превосходящие силы врага и минометный обстрел. Майор закрепился на том берегу и обеспечил наведение понтонной переправы - позже по ней двинутся основные силы российской группировки.

Наступление продолжалось. В его ходе бойцы Орлова выявили огневые позиции украинской артиллерии. Координаты передали своим, и вскоре вражеские орудия уже были превращены в груды дымящегося лома.

«Благодаря нестандартным методам ведения боя, самоотверженности, грамотным и быстрым решениям офицера штурмовой группой были созданы условия для беспрепятственного продвижения вперед не только основных сил группировки войск, но и подразделений обеспечения», - сообщает МО РФ.

Еще одним награжденным сегодня офицером был подполковник Роман Черемухин - подавая пример своим бойцам, он лично возглавил атаку на укрепленные позиции ВСУ.

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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов