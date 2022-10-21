Армия Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» героям специальной военной операции на Украине Шойгу отметил самоотверженность награжденных, поздравил их и пожелал всем скорейшей победы. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной вручил медали «Золотая Звезда» офицерам, проявившим героизм в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает МО РФ. «Уважаемые коллеги, дорогие друзья. Вы с честью выполнили свой долг, страна по достоинству оценила вас. Высшее звание - Герой России - присвоено каждому из вас. За абсолютно конкретные дела, а если говорить точнее, то за ваш подвиг. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, Вооруженным силам, на благо и процветание. И, конечно, всем нам желаю скорейшей победы. Поздравляю вас от души», - сказал Шойгу награжденным. Вчера Шойгу посетил мобилизованных, проходящих боевую подготовку на полигоне в Рязанской области. Ранее публиковались кадры вручения наград отличившимся в спецоперации связистам Западного военного округа. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика