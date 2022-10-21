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С-300 и «Бук» не страшны: почему экипажи Ка-52 работают на предельно малых высотах

Анатолий Бородкин
06:45 21.10.2022
Импровизировать летчикам приходится почти каждый вылет.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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Экипажи российских многоцелевых боевых ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» ежедневно уходят на задания в зону проведения спецоперации. Работать приходится на предельно малой высоте, чтобы не попасть под огонь ПВО противника. Однако украинцы в основном используют устаревшие советские установки «Бук» и С-300 первых модификаций.

«Те высоты, на которых мы работаем, далеки от тех высот, которые они могут засечь. Поэтому этих зенитно-ракетных комплексов мы не остерегаемся, потому что ходим низко и в ложбинах», - рассказывает командир экипажа вертолета Ка-52  по имени Александр.

У Александра уже богатый боевой опыт. Еще весной у него было 50 боевых вылетов. Сейчас их уже в три раза больше. То, что будет работать именно на «Аллигаторе», мужчина решил еще в училище.

«Этот вертолет прощает многие ошибки пилотирования начинающим летчикам, а также позволяет в особо критичных ситуациях выходить на предельные и запредельные для него нагрузки», - говорит летчик.

Экипажам «Аллигаторов» импровизировать приходится почти каждый вылет. Противник постоянно перемещается и меняет укрытия. Его скопления приходится в прямом смысле выслеживать. Но, несмотря на все уловки, объект противника будет поражен.

Ранее «Звезда» показывала, как Ми-35 поддерживают бойцов на переднем крае. Часто за одну смену экипажи вертолетов совершают до пяти боевых вылетов для помощи бойцам на передовой.

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