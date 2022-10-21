Армия Армия Армия

Подать пример: герой РФ подполковник Черемухин лично возглавил атаку на укрепленные позиции ВСУ

18:11 21.10.2022
Звание Героя России было присвоено подполковнику Роману Черемухину с формулировкой «За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» героям спецоперации на Украине. Одним из награжденных был командир парашютно-десантного батальона подполковник Роман Черемухин.

В МО РФ рассказали о том, за что Черемухину было присвоено звание Героя России. 

Подполковник умело командовал своим батальоном в зоне спецоперации. Его бойцы обходили и блокировали противника - в результате этих стремительных и слаженных действий украинцы спешно оставляли подготовленные позиции, бросая там технику и вооружение. Десантники Черемухина таким образом взяли под контроль немало населенных пунктов, не понеся ни единой потери. 

«Затем подразделение Романа Черемухина приступило к форсированию реки и освобождению еще одного населенного пункта. Наступление усложнялось тем, что мосты через реку были разрушены и противник занимал оборону в опорных пунктах, входящих в систему укрепрайона времен Великой Отечественной войны, состоящих из бетонных дотов и бронеколпаков», - говорится в сообщении. 

Черемухин и тут грамотно оценил обстановку, вскрыв систему обороны противника. Подавая пример десантникам, он сам действовал в боевом порядке первой штурмовой группы. И в итоге вновь овладел вражескими укреплениями. 

Неделю спустя десантники подполковника наступали уже на другом направлении. Грамотный маневр огнем позволил захватить стратегически важный рубеж, позволявший беспрепятственно ввести в бой главные силы. На этом плацдарме батальон держался четверо суток, отражая все контратаки противника. 

Одной из причин этого стала самоотверженность Черемухина, который лично возглавил группу офицеров, проводящих рекогносцировку. В результате была выстроена настолько прочная оборона, что противник после многочисленных попыток сточил об нее зубы и отошел. 

«Благодаря грамотному руководству подполковника Романа Черемухина задача, стоявшая перед батальоном, была выполнена: полностью разбит отряд воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины, утратили боеспособность механизированные батальоны двух механизированных бригад. Уничтожено две танковые роты», - говорится в сообщении. 

Звание Героя России было присвоено подполковнику Роману Черемухину с формулировкой «За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга».

Ранее «Звезда» показала, как ЗРК «Тор» уничтожает на передовой беспилотники ВСУ.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:59 В стране и мире
Пожар начался на промпредприятии под Белгородом после попадания снаряда ВСУ
17:34 В стране и мире
Видео
Пламя из окон: горящий в Нижнем Новгороде трамвай сняли на видео
17:29 В стране и мире
На пункте пропуска «Верхний Ларс» уберут мобильный военкомат
16:35 В стране и мире
Кремль: телефонного разговора Путина и Байдена после беседы Шойгу и Остина в планах нет
15:51 В стране и мире
Путин подписал указ о создании координационного совета для потребностей спецоперации
Популярное
Видео
Путин опробовал в деле винтовку СВД на полигоне в Рязанской области
Видео
Суровикин: российская группировка наращивает состав по всей линии боевого соприкосновения
Видео
«Красавицы»: Путину подарили фотоальбом с женами участников СВО из Самары
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении станции космической связи Украины под Одессой
Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве
Пожилая немка оказалась преступным боссом, собиравшимся свергнуть правительство
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.