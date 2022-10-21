Подать пример: герой РФ подполковник Черемухин лично возглавил атаку на укрепленные позиции ВСУ
Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» героям спецоперации на Украине. Одним из награжденных был командир парашютно-десантного батальона подполковник Роман Черемухин.
В МО РФ рассказали о том, за что Черемухину было присвоено звание Героя России.
Подполковник умело командовал своим батальоном в зоне спецоперации. Его бойцы обходили и блокировали противника - в результате этих стремительных и слаженных действий украинцы спешно оставляли подготовленные позиции, бросая там технику и вооружение. Десантники Черемухина таким образом взяли под контроль немало населенных пунктов, не понеся ни единой потери.
«Затем подразделение Романа Черемухина приступило к форсированию реки и освобождению еще одного населенного пункта. Наступление усложнялось тем, что мосты через реку были разрушены и противник занимал оборону в опорных пунктах, входящих в систему укрепрайона времен Великой Отечественной войны, состоящих из бетонных дотов и бронеколпаков», - говорится в сообщении.
Черемухин и тут грамотно оценил обстановку, вскрыв систему обороны противника. Подавая пример десантникам, он сам действовал в боевом порядке первой штурмовой группы. И в итоге вновь овладел вражескими укреплениями.
Неделю спустя десантники подполковника наступали уже на другом направлении. Грамотный маневр огнем позволил захватить стратегически важный рубеж, позволявший беспрепятственно ввести в бой главные силы. На этом плацдарме батальон держался четверо суток, отражая все контратаки противника.
Одной из причин этого стала самоотверженность Черемухина, который лично возглавил группу офицеров, проводящих рекогносцировку. В результате была выстроена настолько прочная оборона, что противник после многочисленных попыток сточил об нее зубы и отошел.
«Благодаря грамотному руководству подполковника Романа Черемухина задача, стоявшая перед батальоном, была выполнена: полностью разбит отряд воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины, утратили боеспособность механизированные батальоны двух механизированных бригад. Уничтожено две танковые роты», - говорится в сообщении.
Звание Героя России было присвоено подполковнику Роману Черемухину с формулировкой «За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга».
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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов