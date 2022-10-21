Подать пример: герой РФ подполковник Черемухин лично возглавил атаку на укрепленные позиции ВСУ

Звание Героя России было присвоено подполковнику Роману Черемухину с формулировкой «За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга».

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» героям спецоперации на Украине. Одним из награжденных был командир парашютно-десантного батальона подполковник Роман Черемухин.

В МО РФ рассказали о том, за что Черемухину было присвоено звание Героя России.

Подполковник умело командовал своим батальоном в зоне спецоперации. Его бойцы обходили и блокировали противника - в результате этих стремительных и слаженных действий украинцы спешно оставляли подготовленные позиции, бросая там технику и вооружение. Десантники Черемухина таким образом взяли под контроль немало населенных пунктов, не понеся ни единой потери.

«Затем подразделение Романа Черемухина приступило к форсированию реки и освобождению еще одного населенного пункта. Наступление усложнялось тем, что мосты через реку были разрушены и противник занимал оборону в опорных пунктах, входящих в систему укрепрайона времен Великой Отечественной войны, состоящих из бетонных дотов и бронеколпаков», - говорится в сообщении.

Черемухин и тут грамотно оценил обстановку, вскрыв систему обороны противника. Подавая пример десантникам, он сам действовал в боевом порядке первой штурмовой группы. И в итоге вновь овладел вражескими укреплениями.

Неделю спустя десантники подполковника наступали уже на другом направлении. Грамотный маневр огнем позволил захватить стратегически важный рубеж, позволявший беспрепятственно ввести в бой главные силы. На этом плацдарме батальон держался четверо суток, отражая все контратаки противника.

Одной из причин этого стала самоотверженность Черемухина, который лично возглавил группу офицеров, проводящих рекогносцировку. В результате была выстроена настолько прочная оборона, что противник после многочисленных попыток сточил об нее зубы и отошел.

«Благодаря грамотному руководству подполковника Романа Черемухина задача, стоявшая перед батальоном, была выполнена: полностью разбит отряд воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины, утратили боеспособность механизированные батальоны двух механизированных бригад. Уничтожено две танковые роты», - говорится в сообщении.

Звание Героя России было присвоено подполковнику Роману Черемухину с формулировкой «За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга».

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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов