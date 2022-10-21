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Паромная переправа в Херсоне продолжает работу после обстрелов ВСУ

Виктория Ивашечкина
14:35 21.10.2022
Кроме этого, продолжается вывоз населения на левый берег.
Паромная переправа в Херсоне продолжает работу после обстрелов ВСУ
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Паромная переправа в Херсоне продолжает работать, несмотря на обстрелы со стороны Киева. Вывоз населения на левый берег также продолжается. Об этом сообщили власти региона.

Ранее сообщалось, что ВСУ в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне. По данным властей, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS. В результате обстрела гражданской переправы возле Антоновского моста погибли три человека, включая детей. По словам посла ЛНР Родиона Мирошника, тяжелые ранения получили еще 10 человек, среди которых есть дети. Сожжено 20 гражданских машин. 

Позже стало известно, что одним из погибших при обстреле оказался российский продюсер и журналист Олег Клоков. Об этом заявила заместитель губернатора Херсонской области Екатерина Губарева. 

Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту атаки со стороны ВСУ гражданской переправы. В ведомстве отметили, что, по предварительной информации, погибли четыре человека, еще 13 пострадали. Среди погибших и пострадавших есть дети.

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