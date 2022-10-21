Трое погибли и десять тяжело ранены в результате обстрела ВСУ переправы в Херсоне
Три человека, включая детей, погибли в результате обстрела Вооруженными силами Украины гражданской переправы возле Антоновского моста в Херсоне. Об этом сообщил посол Луганской народной республики Родион Мирошник.
«Три человека погибли в результате обстрела гражданской переправы в Херсоне — среди них есть дети», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Мирошника, тяжелые ранения получили еще 10 человек, среди которых дети. Сожжено 20 гражданских машин, добавил он.
«По переправе гражданских били целенаправленно и цинично. Выпустили две полных обоймы HIMARS», — подчеркнул посол.
Ранее сообщалось об обстреле гражданской переправы возле Антоновского моста в Херсоне 12-ю ракетами из реактивных систем залпового огня HIMARS. Из них 11 удалось сбить российским ПВО.