В стране и мире Трое погибли и десять тяжело ранены в результате обстрела ВСУ переправы в Херсоне Анна Касаткина Среди погибших и пострадавших есть дети, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник. © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress Читайте нас на: Три человека, включая детей, погибли в результате обстрела Вооруженными силами Украины гражданской переправы возле Антоновского моста в Херсоне. Об этом сообщил посол Луганской народной республики Родион Мирошник. «Три человека погибли в результате обстрела гражданской переправы в Херсоне — среди них есть дети», — написал он в своем Telegram-канале. По словам Мирошника, тяжелые ранения получили еще 10 человек, среди которых дети. Сожжено 20 гражданских машин, добавил он. «По переправе гражданских били целенаправленно и цинично. Выпустили две полных обоймы HIMARS», — подчеркнул посол. Ранее сообщалось об обстреле гражданской переправы возле Антоновского моста в Херсоне 12-ю ракетами из реактивных систем залпового огня HIMARS. Из них 11 удалось сбить российским ПВО. Экспертное мнение и аналитика