СК РФ возбудил уголовное дело по факту удара ВСУ по гражданским на переправе в Херсоне

По предварительным данным, погибли четыре человека, еще 13 пострадали. Среди погибших и пострадавших есть дети и представители местных СМИ.

© Видео: Следственный комитет РФ © Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту атаки со стороны Вооруженных сил Украины гражданской переправы в Херсоне, через которую проходили мирные жители.

«Установлено, что гражданская колонна следовала через переправу из Херсона на другую сторону реки. В этот момент украинские националисты умышленно нанесли удары из американских РСЗО HIMARS кассетными боеприпасами для большего поражающего эффекта», - сказала руководитель управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко.

Она добавила, что, по предварительной информации, погибли четыре человека, еще 13 пострадали. Среди погибших и пострадавших есть дети и представители местных средств массовой информации.

«Эти факты еще раз доказывают откровенный цинизм киевского режима, который целенаправленно подвергает обстрелам гражданское население», - резюмировала генерал-майор юстиции.

Ранее стало известно, что при обстреле переправы в Херсоне погибли двое сотрудников региональной телекомпании «Таврия». Одним из них оказался российский продюсер и журналист Олег Клоков, который ранее работал на телеканалах «Москва 24» и RT. Об этом сообщила замгубернатора Херсонской области Екатерина Губарева.