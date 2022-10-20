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В МО РФ раскрыли результаты ударов по объектам энергетики Украины за сутки

12:11 20.10.2022
Кроме того, ВС РФ, отразив попытку прорыва на Николаево-Криворожском направлении, уничтожили более 200 украинских военных, 18 человек сдались в плен.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ALEXEY BYCHKOV, GlobalLookPress
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ВС РФ в течение суток продолжали наносить удары по системам военного управления и энергетики Украины, все объекты поражены, сообщил на брифинге 20 октября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он также рассказал о ситуации на Краснолиманском направлении. Украинские войска снова безуспешно пытались форсировать реку Жеребец, но все попытки были сорваны, а противник с потерями отброшен на исходные позиции. Вооруженные силы Украины потеряли более 40 своих бойцов и недосчитались двух боевых бронированных машин и трех пикапов.

Как утверждает представитель российского военного ведомства, на Николаево-Криворожском направлении украинские силы пытались прорвать оборону ВС РФ в направлении пунктов Новая Каменка - Червоный Яр в Херсонской области, задействовав на узком участке фронта до трех батальонов, в том числе один танковый.

У Суханово противнику удалось вклиниться в российскую оборону, но после введения в бой российского танкового резерва, а также засадных действий украинские военные бежали, положение по переднему краю обороны полностью восстановлено.

Конашенков перечислил потери украинской стороны на Николаево-Криворожском направлении в живой силе и военной технике. Речь идет о более 200 военнослужащих, 14 танках, 16 боевых бронированных машинах и семи автомобилях. Захвачено несколько единиц украинской военной техники в качестве трофеев, а 18 человек личного состава были взяты в плен.

Представитель российского военного ведомства также поделился успехами российских сил ПВО. По его словам, за минувшие сутки сбит в воздухе один украинский вертолет Ми-8 и уничтожены 18 беспилотников.

Ранее Минобороны показало кадры, где военнослужащие, мобилизованные для участия в спецоперации на Украине, осваивают 120-мм минометы 2Б11.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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