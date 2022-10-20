Армия Армия Армия

МО РФ: противник вклинился в оборону под Херсоном, но беспорядочно бежал после контрудара

12:14 20.10.2022
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков отметил, что на Николаево-Криворожском направлении за сутки было уничтожено более 200 украинских военнослужащих, а также 14 танков, 16 боевых бронированных машин и семь автомобилей. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress
Читайте нас на:

В Минобороны России рассказали о попытках украинских боевиков атаковать позиции ВС РФ в Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, ВСУ пытались прорвать российскую оборону на Николаево-Криворожском направлении. Враг пытался наступать на населенные пункты Новая Каменка и Червоный Яр Херсонской области. При этом противник задействовал до трех батальонов, включая танковый. 

«В районе населенного пункта Суханово Херсонской области противнику удалось вклиниться в оборону российских подразделений. За счет введения российским командованием в бой танкового резерва, а также засадными действиями противнику было нанесено значительное поражение, в результате которого украинские подразделения беспорядочно бежали. Положение по переднему краю обороны полностью восстановлено», - заметил Конашенков. 

Игорь Конашенков отметил, что на этом направлении за сутки было уничтожено более 200 украинских военнослужащих, а также 14 танков, 16 боевых бронированных машин и семь автомобилей. 

Российские бойцы при этом захватили два украинских танка, боевую машину пехоты и установку разминирования УР-77. В плен сдались 18 человек с вражеской стороны. 

Еще официальный представитель Минобороны России рассказал о действиях на Краснолиманском направлении. Противник пытался форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Надия, Стельмаховка, Макеевка (ЛНР), а также Ямполовка (ДНР). Эти попытки были сорваны сосредоточенным огнем подразделений ВС РФ. 

Российская артиллерия и армейская авиация нанесли врагу огневое поражение. Атакующие украинцы были отброшены на исходные позиции. При этом было уничтожено более 40 военнослужащих противника, две боевые бронированные машины и три пикапа. 

Также Конашенков раскрыл результаты ударов по объектам энергетики Украины за сутки.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:11 Армия
Видео
В МО РФ раскрыли результаты ударов по объектам энергетики Украины за сутки
11:25 В стране и мире
Чернышенко высказался о Догузовой и упразднении Ростуризма
11:05 В стране и мире
Аксенов сообщил, в случае чего могут измениться правила въезда и выезда из Крыма
10:47 В стране и мире
РБК: замглавы Минтранса покинет пост после теракта на Крымском мосту
10:39 Армия
Видео
Руки-то помнят: мобилизованные полупрямой наводкой поразили мишени из минометов в Сибири
Популярное
Видео
Суровикин: российская группировка наращивает состав по всей линии боевого соприкосновения
Видео
«Красавицы»: Путину подарили фотоальбом с женами участников СВО из Самары
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении станции космической связи Украины под Одессой
Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве
Пожилая немка оказалась преступным боссом, собиравшимся свергнуть правительство
Видео
МО РФ показало кадры применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским войскам
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.