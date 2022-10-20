МО РФ: противник вклинился в оборону под Херсоном, но беспорядочно бежал после контрудара

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков отметил, что на Николаево-Криворожском направлении за сутки было уничтожено более 200 украинских военнослужащих, а также 14 танков, 16 боевых бронированных машин и семь автомобилей.

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В Минобороны России рассказали о попытках украинских боевиков атаковать позиции ВС РФ в Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, ВСУ пытались прорвать российскую оборону на Николаево-Криворожском направлении. Враг пытался наступать на населенные пункты Новая Каменка и Червоный Яр Херсонской области. При этом противник задействовал до трех батальонов, включая танковый.

«В районе населенного пункта Суханово Херсонской области противнику удалось вклиниться в оборону российских подразделений. За счет введения российским командованием в бой танкового резерва, а также засадными действиями противнику было нанесено значительное поражение, в результате которого украинские подразделения беспорядочно бежали. Положение по переднему краю обороны полностью восстановлено», - заметил Конашенков.

Игорь Конашенков отметил, что на этом направлении за сутки было уничтожено более 200 украинских военнослужащих, а также 14 танков, 16 боевых бронированных машин и семь автомобилей.

Российские бойцы при этом захватили два украинских танка, боевую машину пехоты и установку разминирования УР-77. В плен сдались 18 человек с вражеской стороны.

Еще официальный представитель Минобороны России рассказал о действиях на Краснолиманском направлении. Противник пытался форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Надия, Стельмаховка, Макеевка (ЛНР), а также Ямполовка (ДНР). Эти попытки были сорваны сосредоточенным огнем подразделений ВС РФ.

Российская артиллерия и армейская авиация нанесли врагу огневое поражение. Атакующие украинцы были отброшены на исходные позиции. При этом было уничтожено более 40 военнослужащих противника, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Также Конашенков раскрыл результаты ударов по объектам энергетики Украины за сутки.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов