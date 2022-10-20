Руки-то помнят: мобилизованные полупрямой наводкой поразили мишени из минометов в Сибири

Также военнослужащие осваивают навыки приведения вооружения к нормальному бою и выполняют нормативы по смене огневых позиций.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военнослужащие, мобилизованные для участия в спецоперации на Украине, осваивают 120-мм минометы 2Б11 на полигоне в Новосибирской области.

Как сообщает Минобороны России, стрельба ведется полупрямой наводкой по целям, имитирующим бронетехнику, живую силу и позиции условного противника. Минометчики поражают цели на расстоянии от 700 до 1,5 тысячи метров.

Занятия с резервистами проводятся под чутким руководством инструкторов с боевым опытом.

Ранее Минобороны показало кадры, где мобилизованные артиллеристы учатся стрелять из 152-мм самоходных гаубиц «Акация» в Калининградской области.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов