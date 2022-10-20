В Минобороны России заявили об уничтожении украинского вертолета Ми-8

Как сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, вражеский вертолет сбили в районе населенного пункта Терны на территории ДНР.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress

В Минобороны России сообщили об уничтожении украинского вертолета Ми-8. Об этом рассказал официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», - заметил Конашенков.

По его словам, расчеты ПВО за сутки уничтожили и 18 украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Высокое, Суханово, Садок, Томарино (Херсонская область), а также Зеленый Гай, Скельки и Бурчак (Запорожская область). Кроме этого, в районе Новомихайловки (ДНР) были перехвачены три украинских снаряда РСЗО «Ольха».

Игорь Конашенков рассказал о результатах ударов оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии, нанесенных за последние сутки. Ими были поражены три пункта управления ВСУ, которые находились в районах населенных пунктов Двуречное и Глушковка в Харьковской области, а также Любимовка в Херсонской области. Удалось поразить и 72 вражеских артиллерийских подразделения и войска неприятеля в 179 районах.

Как добавил официальный представитель российского оборонного ведомства, поражению в ходе ударов подверглись и пять пунктов временной дислокации ВСУ. Они находились в районах населенных пунктов Краматорск, Северск, Кировск в ДНР, а также Новая Каменка и Пятихатки в Херсонской области.

При этом удалось уничтожить четыре украинских склада с боеприпасами. Они находились в районах населенных пунктов Фиголевка (Харьковская область), Артемовск, Петровское (ДНР), Матвеевка (Запорожская область).

Кроме этого, в районе населенного пункта Ингулец Днепропетровской области была уничтожена AN/TPQ-36 - РЛС контрбатарейной борьбы американского производства. А в районе Никаноровки на территории ДНР была уничтожена украинская РЛС обнаружения маловысотных целей СТ-68УМ.

Конашенков рассказал и о результатах контрбатарейной борьбы за сутки - в ее ходе была поражена украинская батарея РСЗО «Ольха» в района Липцов в Харьковской области.

Официальный представитель Минобороны России привел свежие данные по потерям украинской военной техники. С начала специальной военной операции враг недосчитался 324 самолетов, 162 вертолетов, 2 296 беспилотников, 383 ЗРК, 5 926 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевых машин РСЗО, 3 511 орудий и минометов, а также 6 665 единиц специальной военной автотехники.

Также Игорь Конашенков заявил, что противник вклинился в оборону под Херсоном, но беспорядочно бежал после контрудара.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов