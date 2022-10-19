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«Такое только в кино видел»: доброволец рассказал о спасении людей на месте ЧП в Ейске

Анна Касаткина
03:13 19.10.2022
Молодой человек проходил курсы спасателей и поэтому решил помочь сотрудникам экстренных служб.
«Такое только в кино видел»: доброволец рассказал о спасении людей на месте ЧП в Ейске
© Фото: Виталий Тимкив РИА Новости
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В жилом доме в Ейске, где вспыхнул пожар после падения во двор самолета Су-34, наряду с сотрудниками экстренных служб спасали жизни и обычные горожане. О том, кому удалось помочь и каково было работать в полыхающем здании, RT рассказал 21-летний житель города Артем Волков.

Молодой человек находился рядом с местом происшествия и сразу поехал туда, как только узнал о ЧП. По словам Волкова, несколько лет назад он проходил курсы спасателей.

«Конечно, обстановка была экстремальная. Очень много спецтехники, скорые, пожарные, военные. Я до этого такое только в кино видел и в новостях... Сирены выли, люди некоторые кричали, везде дым, огонь», — рассказал он о своем первом впечатлении.

Волков принялся помогать спасателям — сначала устанавливал внизу растяжки для выпрыгивающих из окон людей, затем зашел в подъезд, чтобы вывести замеченную в окне женщину. После, обходя подъезд вместе с другими спасателями и добровольцами, Волков заметил у входа в одну из квартир детскую обувь.

«Попросил мужиков, мы зашли, проверили — вдруг там ребенок? В комнате и правда лежал ребенок лет девяти-десяти. Без сознания, но живой. Родителей не было дома», — рассказал молодой человек.

Ребенка вынесли и передали медикам. По словам Волкова, он также оказал первую медицинскую помощь одной из пострадавших.

Всего доброволец пробыл в здании около трех часов. Он пояснил, что в конце немного кружилась голова, но после того, как он подышал кислородом — все прошло. На следующий день молодой человек уже вышел на работу.

Самолет Су-34, выполнявший учебно-тренировочный полет без боекомплекта, упал во двор жилого дома в Ейске вечером в понедельник, 17 октября. По словам летчиков, которые успели катапультироваться, во время набора высоты у самолета загорелся один из двигателей. В результате падения воздушного судна пожар вспыхнул в рядом стоящей девятиэтажке.

По последним данным, погибло 15 человек, еще порядка 20 пострадали. По факту крушения возбуждено уголовное дело. В качестве основной версии падения Су-34 следователи рассматривают техническую неисправность.

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