Выбитые окна, сгоревший фасад: кадры дома в Ейске после крушения самолета

По последней информации, число погибших в результате трагедии увеличилось до 13 человек.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Опубликованы кадры дома в Ейске после крушения истребителя-бомбардировщика Су-34. Напомним, трагедия произошла накануне вечером. По последним данным, число погибших в результате падения самолета увеличилось до 13 человек. Среди них трое детей.

На кадрах видно, что окна некоторых квартир оказались выбиты после мощного пожара. Также в результате трагедии сильно пострадал фасад дома.

Как ранее сообщили в Минобороны, ЧП произошло при наборе высоты для выполнения тренировочного полета. Самолет был без боекомплекта.

Как утверждают сами летчики, которым удалось катапультироваться, воздушное судно рухнуло из-за возгорания одного из двигателей при взлете. По сообщениям МО, на месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов началось возгорание топлива самолета.

Утром во вторник в МЧС России сообщили, что в Ейске был завершен разбор завалов жилого дома после крушения самолета. Сотрудникам экстренных служб удалось спасти 68 человек, более 360 были эвакуированы в гостиницы и пансионаты.

Как уточнили в МЧС, состояние многоэтажки оценит специальная комиссия. На месте была организована работа десяти световых башен.