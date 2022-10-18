СК рассматривает техническую неисправность самолета в качестве основной версии крушения в Ейске

С места падения воздушного судна уже изъяли бортовые самописцы.

© Фото: vk.com, eisk1, GlobalLookPress

Следственный комитет продолжает устанавливать обстоятельства крушения самолета в Ейске. В настоящее время СК в качестве основной версии падения рассматривает техническую неисправность воздушного судна.

«Главным военным следственным управлением СК России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по ст. 351 УК РФ по факту крушения самолета Су-34 в городе Ейске», - говорится в сообщении в Telegram-канале Следственного комитета.

Также подчеркивается, что в настоящее время следователи, криминалисты и эксперты СК работают на месте происшествия.

Следствием были изъяты образцы топлива на аэродроме вылета, а также необходимые документы. Допрашиваются летчики, которые успели катапультироваться, а также персонал аэродрома. С места крушения воздушного судна уже изъяли бортовые самописцы.

Напомним, трагедия произошла 17 октября. По последним данным, число погибших в результате падения самолета увеличилось до 13 человек. Среди них трое детей. Сотрудникам экстренных служб удалось спасти 68 человек, более 360 были эвакуированы.

Как ранее сообщили в Минобороны, ЧП произошло при наборе высоты для выполнения тренировочного полета. Самолет был без боекомплекта.

Как утверждают сами летчики, которым удалось катапультироваться, воздушное судно рухнуло из-за возгорания одного из двигателей при взлете.