В стране и мире МО РФ: экипаж рухнувшего в Ейске самолета успел катапультироваться По словам летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете. © Видео: Математика Бесплатно, YouTube © Фото: podslushanoveyske, VK Читайте нас на: Экипаж разбившегося в Ейске самолета Су-34 успел катапультироваться. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете», - сообщили в оборонном ведомстве. Трагедия произошла 17 октября 2022 года. По сообщениям МО РФ, Су-34 потерпел крушение при наборе высоты. Экипаж планировал учебно-тренировочный полет с военного аэродрома Южного военного округа (ЮВО). На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика