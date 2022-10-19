В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Защищая Донбасс, защищаем Россию»: Ковитиди о решении Путина ввести военное положение

Ян Брацкий
17:06 19.10.2022
Ранее президент Владимир Путин объяснил необходимость введения военного положения в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Решение президента России Владимира Путина о введении военного положения в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях своевременное и необходимое. Об этом «Звезде» заявила член Совета Федерации от исполнительной власти Республики Крым Ольга Ковитиди.

«Поставленные перед военной спецоперацией задачи должны быть решены. Именно поэтому необходимо ввести военное положение. На территории новых субъектов оно было введено ранее, сегодня мы должны будем подтвердить этот режим. Это правильно и верно. Защищая Донбасс сегодня, мы защищаем Россию. Это своевременное решение, уверена, что сенаторы его поддержат», - высказалась Ковитиди.

Без решительных действий на фронтах спецоперации киевский режим не остановить, уверена она. Последние события явно указывают на нежелание украинских властей идти мирным путем.

«Теракт на Крымском мосту, совершенный украинскими спецслужбами и их зарубежными хозяевами, в очередной раз подтверждает сложность ситуации. Пока мы окончательно не разобьем врага, это не прекратится... Сегодня пять миллионов человек были вынуждены оставить свои дома и найти убежище в других субъектах РФ», - добавила она.

Открывая заседание Совбеза РФ сегодня, президент Владимир Путин объявил о введении военного положения в новых регионах России. По его словам, украинские неонацисты используют откровенно террористические методы, устраивая диверсии на объектах жизнеобеспечения, покушаясь на представителей местных органов власти. Кроме того, в России были предотвращены теракты в местах массового скопления людей и на ядерных объектах. Владимир Путин добавил, что его указ будет незамедлительно направлен на утверждение в Совет Федерации, проинформирована и Госдума РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:44 В стране и мире
Сальдо заявил, что власть в Херсонской области переходит военным в рамках военного положения
16:39 В стране и мире
Собянин рассказал, будут ли в Москве вводиться ограничения после указов президента РФ
16:09 В стране и мире
В Израиле отказались поставлять оружие Украине
14:56 В стране и мире
Видео
Военное положение в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях вводится с 20 октября
15:18 В стране и мире
Выплаты мобилизованным составят не менее 195 тыс. рублей за месяц
Популярное
Видео
Суровикин: российская группировка наращивает состав по всей линии боевого соприкосновения
Видео
«Красавицы»: Путину подарили фотоальбом с женами участников СВО из Самары
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении станции космической связи Украины под Одессой
Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве
Пожилая немка оказалась преступным боссом, собиравшимся свергнуть правительство
Видео
МО РФ показало кадры применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским войскам
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.