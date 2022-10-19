«Защищая Донбасс, защищаем Россию»: Ковитиди о решении Путина ввести военное положение

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Решение президента России Владимира Путина о введении военного положения в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях своевременное и необходимое. Об этом «Звезде» заявила член Совета Федерации от исполнительной власти Республики Крым Ольга Ковитиди.

«Поставленные перед военной спецоперацией задачи должны быть решены. Именно поэтому необходимо ввести военное положение. На территории новых субъектов оно было введено ранее, сегодня мы должны будем подтвердить этот режим. Это правильно и верно. Защищая Донбасс сегодня, мы защищаем Россию. Это своевременное решение, уверена, что сенаторы его поддержат», - высказалась Ковитиди.

Без решительных действий на фронтах спецоперации киевский режим не остановить, уверена она. Последние события явно указывают на нежелание украинских властей идти мирным путем.

«Теракт на Крымском мосту, совершенный украинскими спецслужбами и их зарубежными хозяевами, в очередной раз подтверждает сложность ситуации. Пока мы окончательно не разобьем врага, это не прекратится... Сегодня пять миллионов человек были вынуждены оставить свои дома и найти убежище в других субъектах РФ», - добавила она.

Открывая заседание Совбеза РФ сегодня, президент Владимир Путин объявил о введении военного положения в новых регионах России. По его словам, украинские неонацисты используют откровенно террористические методы, устраивая диверсии на объектах жизнеобеспечения, покушаясь на представителей местных органов власти. Кроме того, в России были предотвращены теракты в местах массового скопления людей и на ядерных объектах. Владимир Путин добавил, что его указ будет незамедлительно направлен на утверждение в Совет Федерации, проинформирована и Госдума РФ.