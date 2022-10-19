Военное положение в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях вводится с 20 октября

Соответствующий документ сегодня подписал президент РФ Владимир Путин, о чем он объявил в ходе заседания Совета безопасности России.

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Военное положение в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях будет введено с четверга, 20 октября, следует из указа, опубликованного на сайте Кремля.

Соответствующий документ сегодня подписал президент РФ Владимир Путин, о чем он объявил в ходе заседания Совета безопасности России.

«Ввести 20 октября 2022 г. с ноля часов на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей военное положение», - говорится в тексте указа.

Глава государства отметил, что указ будет незамедлительно направлен в Совфед на утверждение. Он также добавил, что о принятом решении уже проинформирована Госдума.