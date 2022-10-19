Патрушев рассказал, сколько беженцев из Донбасса и Украины нашли убежище в России

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Около пяти миллионов жителей Донбасса и юго-восточных регионов Украины нашли убежище в России, спасаясь от геноцида, устроенного киевским режимом. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Около пяти миллионов жителей Донбасса и юго-восточных регионов Украины нашли убежище в России, спасаясь от геноцида неонацистского киевского режима», - приводит ТАСС слова Патрушева, который отметил необходимость уточнить приоритетные задачи органов государственной власти в области миграции.

О концепции миграционной политики в новых реалиях говорил на Совбезе и президент Владимир Путин. Со слов главы государства, необходимо скорректировать работу в этом направлении. Новая концепция должна в полной мере учитывать весь комплекс как существующих, так и потенциальных вызовов, стать основой для дальнейшего совершенствования законодательства, уточнил Путин.