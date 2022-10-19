Кремль: указ о военном положении в новых субъектах России передается на утверждение в Совфед

Указ о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях сегодня подписал президент России Владимир Путин.

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В Кремле заявили, что указ о военном положении в новых субъектах России незамедлительно передается на утверждение в Совет Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Настоящий указ незамедлительно передается на утверждение Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования», - говорится в тексте указа.

Ранее о напряженной обстановке на Херсонском направлении заявил командующий Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции генерал Сергей Суровикин.

Также «Звезда» показала, как жителей Херсонской области перевозят на левый берег Днепра на эвакуационных паромах.