Генерал Суровикин заявил о напряженной обстановке на Херсонском направлении

По его словам, украинская сторона наносит удары по объектам инфраструктуры и жилым домам Херсона.

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Командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО, генерал армии Сергей Суровикин в интервью «Звезде» рассказал, что обстановка в зоне проведения спецоперации остается напряженной. По его словам, противник продолжает пытаться атаковать позиции российских войск.

«В целом обстановку в зоне проведения специальной военной операции можно охарактеризовать как напряженную. Противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск. Прежде всего это касается купянского, краснолиманского и николаево-криворожского направлений», - отметил Суровикин.

По его словам, украинская сторона наносит удары по объектам инфраструктуры и жилым домам Херсона. В результате попадания реактивных снарядов РСЗО HIMARS повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС.

Суровикин сообщил, что из-за обстрелов в городе возникли проблемы с водой и электричеством, трудности с подвозом продовольствия.

По словам генерала армии, ВС РФ имеют данные о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Это может привести к разрушению инфраструктуры важного промышленного центра и человеческим жертвам.

«Натовское руководство Вооруженными силами Украины уже давно требует от киевского режима наступательных операций на херсонском направлении», - заключил Сергей Суровикин.

Ранее Сергей Суровикин сообщил, что в данный момент идет наращивание состава российской группировкой войск. Он добавил, что создаются резервы и возводятся оборонительные позиции по всей линии боевого соприкосновения.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Николай Баранов