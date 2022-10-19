Действуют паромы: как жителей Херсонской области перевозят на левый берег Днепра

Для гражданских на неделю закрывается въезд на правобережье Днепра.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Жителей Херсонской области переправляют с правого на левый берег Днепра с помощью паромов. О начале эвакуации мирного населения ранее сообщили власти региона. Планируется вывезти десятки тысяч людей. Местные власти также переезжают на левый берег Днепра.

Сегодня временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил о закрытии въезда для гражданских. Ограничения будут действовать семь дней. Позже он уточнил, что въезд на неделю закрывается только на правобережье Днепра.

Накануне Сальдо объявил о вывозе жителей на левый берег Днепра из-за обстрелов и риска разрушения плотины Каховской ГЭС. Вице-премьер России Марат Хуснуллин пообещал беженцам сертификаты на жилье в любом регионе.

О напряженной обстановке на Херсонском направлении также заявил командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал Сергей Суровикин.