Битое стекло и бетонное крошево: кадры последствий обстрела ВСУ в Энергодаре

Как сообщает наш корреспондент, здание администрации города было поражено двумя ракетами РСЗО HIMARS. Одна из них попала в само здание, а другая - в площадь рядом. Есть и другие повреждения от обстрелов.

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«Звезда» публикует кадры последствий украинского обстрела Энергодара.

Как сообщает наш корреспондент Максим Низкодубов, здание администрации города было поражено двумя ракетами РСЗО HIMARS. Одна из них попала в само здание, а другая - в площадь рядом. Есть и другие повреждения от обстрелов.

«Сегодня в течение всей ночи и до недавнего времени шел обстрел города Энергодар. Повреждены объекты инфраструктуры. Бьют исключительно по жилому сектору, по зданию администрации были нанесены два удара. А также по дорожной инфраструктуре при въезде в город, был разрушен мост, сейчас занимаемся ремонтными работами», - заявил «Звезде» глава администрации города Александр Волга.

По его словам, также были перебиты некоторые линии электропередачи на территории Энергодара.

Волга отметил, что погибших в ходе обстрела, к счастью, нет.

Глава администрации также ответил на вопрос относительно слухов о попытке украинских боевиков высадить десант с Днепра.

«Такие провокации, скорее всего, возможны, периодически ситуации на водной глади происходят, но подразделения, охраняющие город, приходят на помощь, все нюансы устраняются в боевом порядке», - сказал он.

Ранее Гросси прокомментировал переговоры с Путиным по Запорожской АЭС.

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