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Битое стекло и бетонное крошево: кадры последствий обстрела ВСУ в Энергодаре

Тимур Шерзад
Максим Низкодубов
11:15 19.10.2022
Как сообщает наш корреспондент, здание администрации города было поражено двумя ракетами РСЗО HIMARS. Одна из них попала в само здание, а другая - в площадь рядом. Есть и другие повреждения от обстрелов. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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«Звезда» публикует кадры последствий украинского обстрела Энергодара. 

Как сообщает наш корреспондент Максим Низкодубов, здание администрации города было поражено двумя ракетами РСЗО HIMARS. Одна из них попала в само здание, а другая - в площадь рядом. Есть и другие повреждения от обстрелов. 

«Сегодня в течение всей ночи и до недавнего времени шел обстрел города Энергодар. Повреждены объекты инфраструктуры. Бьют исключительно по жилому сектору, по зданию администрации были нанесены два удара. А также по дорожной инфраструктуре при въезде в город, был разрушен мост, сейчас занимаемся ремонтными работами», - заявил «Звезде» глава администрации города Александр Волга. 

По его словам, также были перебиты некоторые линии электропередачи на территории Энергодара. 

Волга отметил, что погибших в ходе обстрела, к счастью, нет. 

Глава администрации также ответил на вопрос относительно слухов о попытке украинских боевиков высадить десант с Днепра. 

«Такие провокации, скорее всего, возможны, периодически ситуации на водной глади происходят, но подразделения, охраняющие город, приходят на помощь, все нюансы устраняются в боевом порядке», - сказал он. 

Ранее Гросси прокомментировал переговоры с Путиным по Запорожской АЭС.

Также корреспондент «Звезды» показал, почему ВСУ не удастся пробить оборону «Вагнера» под Артемовском.

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