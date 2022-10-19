Корреспондент «Звезды» показал, почему ВСУ не удастся пробить оборону «Вагнера» под Артемовском

Глубоко эшелонированная линия обороны позволит сдержать натиск противника, даже если он превысит числом обороняющихся в десять раз.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Предпосылок к прорыву украинских бойцов на артемовском направлении нет. Сотрудники ЧВК «Вагнер» выстроили глубоко эшелонированную оборону, передает с позиций корреспондент «Звезды».

«Вторую линию обороны на этом направлении называют «линия Вагнера». Предпосылок к прорыву ВСУ здесь нет. В случае попытки сконцентрированного удара противника ждет неприятный сюрприз. Противотанковые рвы и бетонные заграждения — это лишь верхушка айсберга», — рассказал он.

Как отметил наш корреспондент, глубоко эшелонированная линия обороны позволит сдержать натиск противника, даже если он превысит числом обороняющихся в десять раз.

В то же время на артемовском направлении сейчас прорыв первой линии невозможен. Окружение Артемовска — вопрос ближайшего времени.

В начале октября глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины отступают в Артемовске. По его словам, установление контроля над городом поможет освободить другие населенные пункты ДНР.