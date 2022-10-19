ВСУ обстреляли здание администрации Энергодара из РСЗО HIMARS

Также в результате удара были повреждены мост при въезде в город, а также подстанция «Луч».

© Фото: zaporojie24, Telegram

Вооруженные силы Украины нанесли удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства по зданию администрации Энергодара Запорожской области. Об этом сообщил глава администрации города Александр Волга.

Кроме того, под ударом оказались объекты гражданской инфраструктуры. В результате обстрела были повреждены мост при въезде в город, а также подстанция «Луч».

«Все аварийные бригады приведены в боевое состояние и выполняют свою работу», - сказал Волга.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские войска усилили артиллерийский обстрел Энергодара. По его словам, под удары попали различные районы города, в результате чего частично пропало электричество.