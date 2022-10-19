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Гросси прокомментировал переговоры с Путиным по Запорожской АЭС

Максим Крюков
07:14 19.10.2022
Глава МАГАТЭ отметил «готовность Путина продолжать работать с ним» по теме ЗАЭС.
Гросси прокомментировал переговоры с Путиным по Запорожской АЭС
© Фото: Dmitry Grigoriev, Argumenty i Fakty, GlobalLookPress
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Президент России Владимир Путин детально знает Запорожскую атомную электростанцию, ее технические характеристики и понимает, что необходимо сделать для обеспечения ее безопасности, а также глубоко убежден в своей позиции. С таким заявлением выступил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Меня поразило его детальное знание АЭС, ее технических характеристик, и понимание того, что я предлагаю для обеспечения безопасности», - сказал он в интервью аргентинскому телеканалу Telefe.

Также Гросси подчеркнул, что российский лидер уверен в том, что делает. Кроме того, глава агентства отметил «готовность Путина продолжать работать с ним» по теме Запорожской АЭС.

Накануне глава МАГАТЭ заявил, что считает возможным достижение соглашения о зоне безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции до конца года. По словам Гросси, необходимо продолжать работу по этому направлению.

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