Суровикин заявил о готовности ВС РФ к вывозу мирного населения Херсонской области

Как отметил командующий, ВС РФ будут исходить из необходимости максимального сохранения жизни мирного населения и российских военнослужащих.

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Российские военнослужащие обеспечат безопасный и своевременный выезд жителей Херсонской области. Об этом заявил командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин.

«В этих условиях нашей первоочередной задачей является сохранение жизни и здоровья мирных граждан. Поэтому, прежде всего, российская армия обеспечит безопасный, уже объявленный выезд населения по готовящейся правительством России программе переселения», - сказал он в интервью «Звезде», говоря о ситуации, сложившейся в Херсонской области в связи с планируемым наступлением украинских войск.

Что касается областного центра, города Херсон, то здесь действия ВС РФ будут зависеть от конкретной военно-тактической ситуации, подчеркнул командующий.

«Повторяю, она уже на сегодняшний день весьма непростая. В любом случае, как я уже говорил, мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизни мирного населения и наших военнослужащих. Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений», - добавил генерал.

Ранее Суровикин назвал ежесуточные потери противника в зоне СВО. По данным генерала, ВСУ теряют от 600 до 1000 человек ранеными и убитыми каждый день. ВС РФ не стремятся к высоким темпам продвижения, добавил он. Командование бережет каждого солдата и войска методично «перемалывают» наступающего противника.