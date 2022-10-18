«От 600 до 1000 человек»: Суровикин назвал ежесуточные потери ВСУ

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Ежесуточно противник теряет от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными в зоне специальной военной операции. Об этом заявил командующий Объединенной группировкой войск генерал армии Сергей Суровикин.

«Ежесуточно потери противника составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными. У нас иная стратегия. Об этом уже говорил верховный главнокомандующий. Мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережем каждого солдата и методично "перемалываем" наступающего противника», - сказал командующий в интервью «Звезде».

Как отметил генерал армии, таким образом не только минимизируются потери среди российских военнослужащих, но и сокращается количество возможных жертв среди мирного населения.