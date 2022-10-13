В стране и мире В пятницу Ростовская область примет первых жителей Херсонской Анастасия Бобылева Также жителей новых территорий готовы принять Краснодарский и Ставропольский края и Крым. © Фото: Таисия Лисковец РИА Новости Читайте нас на: Ростовская область готова принять первую группу людей, приехавших из Херсонской области. Об этом сообщает глава региона Василий Голубев. «Ростовская область примет и разместит у себя всех, кто захочет приехать к нам из Херсонской области. Мы уже приготовились к приему первых прибывающих. Создадим для них все условия. Добавлю, что первую группу мы принимаем уже завтра», - передает слова губернатора ТАСС. Ранее «Звезда» рассказала, какие регионы России готовы принять семьи из Херсонской области. Краснодарский и Ставропольский края, а также Крым, могут принять у себя до десяти тысяч человек. Экспертное мнение и аналитика