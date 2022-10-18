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Суровикин: будем действовать осознанно, не исключая принятия самых непростых решений

Анна Назайкина
21:15 18.10.2022
Решения будут приниматься с опорой на необходимость максимального сохранения мирных жителей и российских военнослужащих, подчеркнул он.
Суровикин: будем действовать осознанно, не исключая принятия самых непростых решений
© Фото: ТРК "Звезда"
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Командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин заявил, что последующие шаги в отношении Херсона будет зависеть от того, каким образом будет складываться ситуация.

«Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсон будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации», - сказал он в интервью «Звезде».

Кроме того, он заявил, что в уже в настоящий момент ситуация непростая. По словам Суровикина, решения будут приниматься с опорой на необходимость максимального сохранения мирных жителей и российских военнослужащих.

«Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений», - добавил командующий Объединенной группировкой войск.

Также Суровикин подчеркнул, что на данный момент в Херсоне сложилась опасная для местного населения обстановка. В частности, в городе есть проблемы с подвозом продовольствия, наблюдаются трудности с водо- и электроснабжением.

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