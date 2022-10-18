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Генерал Суровикин назвал русских и украинцев одним народом

Ян Брацкий
21:14 18.10.2022
По словам генерала армии, Россия хотела бы видеть Украину дружественным государством, независимым от НАТО.
Генерал Суровикин назвал русских и украинцев одним народом
© Фото: ТРК "Звезда"
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Преступный режим в Киеве толкает украинцев на смерть. С таким заявлением выступил командующий Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин. Между тем, уверен командующий, украинцы и россияне - один народ.

«Противник - это преступный режим, который толкает граждан Украины на смерть. Мы с украинцами - один народ и желаем одного, чтобы Украина была независимым от Запада и НАТО дружественным для России государством», - сказал командующий в интервью «Звезде».

Ранее генерал Суровикин назвал ежесуточные потери ВСУ в зоне спецоперации. По его оценкам, Киев теряет от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными каждый день.

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