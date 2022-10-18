Пленные украинцы рассказали, как им удалось повоевать всего полдня

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Группа мобилизованных украинских военных попала в плен спустя 12 часов после прибытия на передовую. Об этом со ссылкой на собеседников среди военнопленных сообщает РИА Новости.

По словам 23-летнего Ивана Ряхлицкого из Черкасской области, на передовую его с другими военнослужащими привезли около трех часов ночи, а уже в 15.00 зашли российские войска, и «некуда было бежать». Подготовку мобилизованных к боевым действиям он назвал поверхностной, они просто «побегали по полигону».

Николай Дяченко из города Сумы, которому 47 лет, также успел пробыть на фронте «где-то полдня». Он рассказал, что их закинули на передовую, приказали наблюдать и ждать. Спустя некоторое время начался сильный танковый и минометный обстрел.

«Мы сидели в укрытии все. После того как обстрел закончился, сразу увидели тень наверху. Никто даже не пытался сопротивляться. Тем более они сразу сказали: ребята, сдавайтесь и будете жить», — отметил Дяченко.

Как признался 40-летний Николай Швец из Черкасской области, подготовка мобилизованных заняла примерно десять дней, на полигон ездили не больше трех четырех раз. В программу занятий при этом входило строительство туалетов, заметил пленный.

Ранее пленный разведчик ВСУ рассказал, что в боях под Харьковом участвовали более ста иностранных боевиков. Он также отметил, что именно участие иностранного легиона помогает украинским войскам вести боевые действия, в ином случае они бы «распались сразу».