Шесть жителей загоревшейся после падения Су-34 многоэтажки в Ейске не выходят на связь

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Пожар в многоэтажке в Ейске, загоревшейся после падения во двор самолета Су-34, полностью потушен. Из здания эвакуированы 250 человек, пострадали 21 и четверо погибли, еще шестеро не выходят на связь, сообщает Министерство ГО и ЧС Краснодарского края.

«Пожар в ейской многоэтажке полностью потушили. Эвакуировали 250 человек, среди них 40 детей», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что эвакуированных расселили в шести гостиницах и пансионатах общей вместимостью 500 человек.

«Пострадали 25 человек, четверо из них погибли. Не выходят на связь шесть человек. Поисковые работы продолжаются», — добавили в ведомстве.

В границах дома введен режим чрезвычайной ситуации, состояние здания предстоит оценить специальной комиссии. Разбор завалов готовы выполнять 12 единиц техники, на месте также работают 10 световых башен, добавили в министерстве.

Самолет Су-34, выполнявший учебно-тренировочный полет без боекомплекта, упал во двор жилого дома в Ейске вечером в понедельник, 17 октября. По словам летчиков, которые успели катапультироваться, во время набора высоты у самолета загорелся один из двигателей. В результате падения воздушного судна пожар вспыхнул в рядом стоящей девятиэтажке.

Троих пострадавших при ЧП подготовили к эвакуации в Краснодар. В город прибыли два Ми-8 МЧС РФ, на борту одного из них находится медицинская бригада. По факту крушения возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего выясняют криминалисты и военные следователи.