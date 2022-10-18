Два вертолета Ми-8 МЧС прибыли в Ейск для эвакуации пострадавших

В Краснодарский край для перевозки раненых также вылетел Ил-76 из Москвы.

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Два вертолета Ми-8 МЧС России прибыли в Ейск из Ростова-на-Дону для возможной эвакуации пострадавших при падении Су-34. Об этом сообщает пресс-служба спасательного ведомства.

«В Ейск прибыли два вертолета Ми-8, один из которых оборудован медицинским модулем для транспортировки двух пациентов», — цитирует сообщение ТАСС.

Уточняется, что на борту вертолета также находится медицинская бригада.

Помимо этого, в Ейск из Москвы вылетел Ил-76 с пятью медицинскими модулями на борту. Он может транспортировать 20 пострадавших.

Ранее вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова рассказала, что к транспортировке готовят троих пострадавших. У одного из них диагностирован ожог 70 процентов поверхности тела.

Самолет Су-34, выполнявший учебно-тренировочный полет без боекомплекта, упал во двор жилого дома в Ейске. По словам летчиков, которые успели катапультироваться, во время набора высоты у самолета загорелся один из двигателей. В результате падения воздушного судна пожар вспыхнул в рядом стоящей девятиэтажке.

По последним данным, погибли четыре человека, еще 21 пострадал. По факту крушения возбуждено уголовное дело, на месте работают криминалисты и военные следователи.