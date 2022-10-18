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Пожар в Ейске после падения Су-34 полностью потушили

Сергей Лебедев
00:30 18.10.2022
Из жилого квартала эвакуировали 250 человек, среди них 40 детей.
Пожар в Ейске после падения Су-34 полностью потушили
© Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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В Ейске потушили пожар в многоквартирном жилом доме, который вспыхнул после падения самолета Су-34. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

«Эвакуировали 250 человек, среди них 40 детей. Всех расселили в шести гостиницах и пансионатах вместимостью 500 мест. Пострадали 25 человек, четверо из них погибли. Не выходят на связь 6 человек», - говорится в заявлении ведомства.

В министерстве отметили, что поисковые работы продолжаются. Режим ЧС введен в границах пострадавшего дома. Состояние многоэтажки оценит специальная комиссия. Для разбора завалов готовы 12 единиц техники. На месте организована работа 10 световых башен.

Напомним, самолет Су-34, выполнявший учебно-тренировочный полет без боекомплекта, упал при наборе высоты во двор жилого дома. Предположительно, загорелся один из двигателей.

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