В здание администрации Ворошиловского района Донецка произошел прилет
Вчера ВСУ атаковали территории Макеевки, Ясиноватой и Донецка.
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Здание администрации Ворошиловского района Донецка подверглось обстрелу. Об этом сообщил корреспондент телеканала «Звезда».
Вчера вооруженные силы Украины атаковали территории Макеевки, Ясиноватой и Донецка. Отмечается, что при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками были ранены два мирных жителя.
Напомним, съемочная группа «Звезды» попала под мощный обстрел ВСУ вблизи линии соприкосновения. Журналистам телеканала также удалось по подземным ходам пробраться к позициям наших артиллеристов и увидеть, как атакуют врага с переднего края.